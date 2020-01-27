«السيولة الهزيلة» تلازم الأسهم بانتظار النتائج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

خاب أمل أسواق الأسهم، أمس، بعد إعلان بنك أبوظبي التجاري، قبيل بدء الجلسة، تأجيل مناقشة البيانات المالية للبنك إلى وقت لاحق، في وقت تتعطش فيه الأسواق لأنباء إيجابية تقودها بورصة النتائج التي لا تزال حتى الساعة تقتصر فقط على مصرف الشارقة الإسلامي، الذي شهد تداولات كبيرة نسبياً بأكثر من 5.1 مليون درهم، وقفز 3.13% إلى 1.32 درهم، بدعم من أرباح تاريخية تجاوزت 545 مليون درهم بنمو 7% في 2019.

ويسيطر الحذر والترقب على أداء الأسهم، فيما ظلت في دوامة السيولة الهزيلة عند 140.9 مليون درهم فقط، وتراجع مؤشر سوق دبي 0.58%، فيما هبط مؤشر «أبوظبي» 0.28%.

وتراجع «دبي الإسلامي» 1.37%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.72%، فيما هبط «أرامكس» 0.55%، و«العربية» 1.89%، و«سوق دبي المالي» 1.71%، و«شعاع» 1.18%.

وارتفع «إعمار العقارية» 0.24%، و«إعمار للتطوير» 0.52%، و«الاتحاد العقارية» 0.48%.

وفي أبوظبي انخفض «أبوظبي الأول» 0.63%، و«أبوظبي التجاري» 0.25%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.52%، بالمقابل ارتفع «أدنوك للتوزيع» 0.32%، و«الدار» 0.45%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.98%، و«العالمية القابضة» 6.67% مغلقاً عند 11.2 درهم.