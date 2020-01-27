«جمارك دبي» تسلم الاعتماد لأعضاء مشغل الاقتصادي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

انطلقت أمس الأحد، في متحف الاتحاد فعاليات جمارك دبي في أسبوع جمارك الإمارات الثالث 2020 تحت شعار: «جمارك دبي محرك الاستدامة» بمواكبة اليوم العالمي للجمارك الذي تحتفل به الهيئات الجمركية في مختلف دول العالم بتاريخ 26 يناير من كل عام.

حضر الفعاليات سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وأحمد عبدالله بن لاحج، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، وأحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي،قام سلطان أحمد بن سليم وأحمد عبدالله بن لاحج وأحمد محبوب مصبح، بافتتاح معرض «الفرضة الأول» في أسبوع جمارك الإمارات الثالث 2020 والذي يضم مجموعة صور ووثائق تم استخدامها قبل مئة عام وتبين مدى تطور العمل الجمركي في الدائرة عبر المراحل المتتابعة، كما تم افتتاح معرض يضم ابتكارات موظفي الدائرة والتي تُسهم في تحسين وتطوير العمل الجمركي.

واحتفاء بالأعضاء الجدد في برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» الذي يوفر مزايا تجارية كبيرة للحاصلين على عضويته تم خلال حفل الافتتاح منح اعتمادات برنامج المشغل الاقتصادي لمجموعة من الشركات المتقدمة للاعتماد في البرنامج.

تحقيق الاستدامة

وقال سلطان أحمد بن سليم: «يأتي في مقدمة المهام التي نعمل على تنفيذها لتحقيق الاستدامة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة العمل على زيادة قيمة تجارة دبي الخارجية إلى تريليوني درهم بحلول عام 2025 تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لندعم اقتصاد دولة الإمارات عبر التكامل بين مختلف إمارات الدولة لننافس موحدين دول العالم المتقدمة تجارياً واقتصادياً، لأن كل استثمار جديد في إمارات الدولة ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ككل ويعزز كذلك الأداء الاقتصادي في الدول الخليجية الشقيقة الشريكة لنا في النمو الاقتصادي للمنطقة، فعندما تتواجد الاستثمارات الخارجية في أي دولة من دول الخليجية الشقيقة تستفيد دولنا ويتحسن نموها ».

وأضاف: «نحرص على أن نوجه كافة جهودنا ومبادراتنا نحو تحقيق الاستدامة لنضمن للأجيال القادمة فرصاً واعدة للازدهار والنمو تقوم على استشراف المستقبل لرسم خارطة النمو الاقتصادي المستقبلي لمدى زمني طويل يفوق كثيراً الفترات المعتادة في الخطط الخمسية والعشرية التي تعتمدها مختلف دول العالم؛ حيث يأتي عام الاستعداد للخمسين ليتوج مسيرة الإنجازات المحققة في الخمسين سنة الماضية منذ تأسيس دولة الإمارات ويؤسس لخمسين سنة قادمة ».

وقال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي: «يواكب أسبوع الجمارك، الأنشطة والمبادرات التي تهدف إلى استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق طفرات قوية في كافة القطاعات؛ حيث نتطلع أن تسهم أنشطة وفعاليات الأسبوع في تعزيز التعاون والشراكة مع شركائنا الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص».