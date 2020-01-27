مبارك المنصوري: نتطلع للمستقبل بثقة ونستثمر في المواهب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

استضافت جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات، التي تضمّ العاملين في القطاع المالي والاستثماري، مساء أمس الأول الحفل السنوي الثامن عشر لتوزيع شهادات الاعتماد في أبوظبي. وأُقيم الحفل بحضور مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي.

حققت جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات نمواً كبيراً خلال العقد الماضي لتصبح أكبر جمعية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط. وتضم الجمعية حالياً 1302 من حملة شهادات المحلل المالي المعتمد في أنحاء دولة الإمارات، إلى جانب 966 عضواً في الجمعية، من بينهم مديرو المحافظ والمحللون وكبار مسؤولي الاستثمار والمديرون التنفيذيون ومستشارو الاستثمار ومسؤولو استثمار خطط المعاشات التقاعدية وغيرهم من كبار المستشارين الماليين.

وأعرب مبارك راشد المنصوري، عن تهنئته لحملة شهادات الاعتماد الجدد وعددهم 168، كما قدم الشهادات إلى العديد منهم، وعلق على ذلك بقوله: «نسعى في المصرف المركزي لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي من خلال الإشراف الفعال والإدارة الرشيدة للاحتياطي والبنية التحتية المالية. وبينما نتطلع إلى المستقبل بثقة، من المهم أن نستثمر في تنمية المواهب والإمكانيات العالية التي يتمتع فيها المهنيون بالمعرفة اللازمة لتحقيق نتائج قوية ومستدامة. وإني على ثقة من أن حاملي شهادة المحلل المالي المعتمد الجدد بخبراتهم الواسعة في القطاعين المالي والاستثماري وبالتزامهم بالمعايير الأخلاقية والمهينة سوف يساهمون في دعم استقرار الاقتصاد الوطني».

وقالت مارغريت فرانكلين، المحللة المالية المعتمدة والرئيسة والمديرة التنفيذية لمعهد المحللين الماليين المعتمدين: «يسرني أن أشارك للمرة الأولى في الحفل السنوي لجمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات لتوزيع شهادات الاعتماد. ويشرفني دائماً أن أشهد حصول مجموعة كبيرة من ممتهني الاستثمار على شهاداتهم، مما يدل بوضوح على الاهتمام الكبير بالأخلاقيات والتعليم والتميز المهني في منطقة من أهم المناطق في عالم الخدمات المالية. وفي شهر يونيو الماضي، كانت الإمارات العربية المتحدة هي صاحبة أكبر عدد من المرشحين لإجراء اختبارات برنامج المحلل المالي المعتمد في هذه المنطقة، مما يعكس ارتفاع مستوى الوعي بقيمة شهادة المحلل المالي المعتمد».

وفي حديثه عن تطلعاته للعام القادم، قال ريتشارد لي، المحلل المالي المعتمد ورئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات: «في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات تعزيز مكانتها كمركز مالي رائد في منطقة الخليج، أخذت الجمعية زمام المبادرة لتعزيز الريادة والمناقشة الفكرية لنطاق عريض من المواضيع في عام حافل بالتحديات للقطاع المالي».