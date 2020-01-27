تعزيز الرقابة على الأسواق في رأس الخيمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقعت وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة اتفاقية تعاون بشأن العلامات التجارية والتفتيش والرقابة على الأسواق. تأتي الاتفاقية استكمالاً للجهود المبذولة من قبل وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع كافة دوائر التنمية الاقتصادية بمختلف إمارات الدولة لتوثيق أطر التكامل بين أدوار الجانبين فيما يتعلق بعمليات الرقابة على الأسواق وممارسة الأنشطة الاقتصادية.

شهد توقيع المذكرة، الذي تم في مقر الدائرة بإمارة رأس الخيمة، الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس الدائرة، فيما وقع المذكرة كل من المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، والدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة. وذلك بحضور حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد لقطاع الشؤون التجارية ونخبة من مسؤولي الجانبين.

وتهدف المذكرة إلى تعاون الجانبين في تنفيذ وتطوير الإجراءات التي تتعلق بالرقابة على ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة وذلك من خلال تعزيز التنسيق والتعاون في مجال حماية المستهلك والرقابة التجارية، والعمل على إنشاء ربط إلكتروني بين الطرفين وإيجاد قاعدة بيانات موحدة تتضمن جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي تتعلق بالرقابة التجارية وحماية المستهلك والعلامات التجارية لضمان سهولة الوصول إلى هذه البيانات والمعلومات والمستندات وتبادلها.