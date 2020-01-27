«دبي الحرة» تفتتح متجرها الجديد في صالة القادمين بالمبنى 3



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



افتتحت سوق دبي الحرة متجراً جديداً للتجزئة في صالة القادمين، المبنى رقم 3، بمطار دبي الدولي، وذلك في إطار التطور المستمر لأعمال التجزئة.

ويشغل المنفذ الجديد مساحة إجمالية تصل إلى 1,100 متر مربع، ويعد إضافة مهمة إلى متجر السوق السابق الذي يمتد على مساحة 660 متراً مربعاً. وتقع منطقة التجزئة الجديدة أمام المتجر القديم، وجرى تصميمها لتكون رؤيتها متاحة للمسافرين القادمين من قاعة استلام الأمتعة الكبيرة.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «نحن سعداء بافتتاح هذه التوسعة الجديدة لسوق دبي الحرة في صالة القادمين في المبنى 3 بمطار دبي الدولي، وأعتقد أنها ستنال إعجاب واستحسان عملائنا، إذ تشكل مبيعات صالات القادمين التي نسعى دوماً لتطويرها نحو 9% من مبيعات السوق، ونسبة عالية من عملاء الصالة هم من المقيمين في الدولة، الذين يسافرون مرات عديدة خلال العام، وسينال المتجر إعجابهم لسهولة الوصول إليه وتصميمه الحديث وتنوع سلعه، بما في ذلك منتجات السفر الحصرية». وقال راميش كيدامبي، رئيس العمليات- سوق دبي الحرة: «يتميز المتجر الجديد بأنه مرئي على نحو كبير، إذ سيتمكن المسافرون من رؤية متجر السوق فور نزولهم من الممشى المتحرك وسط القاعة».