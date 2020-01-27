شكرا لقرائتكم خبر عن «لينكولن أفياتور» الجديدة تصل صالات «الطاير» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365” وصلت سيارة لينكولن «أفياتور 2020» الجديدة كلياً إلى صالات عرض الطاير للسيارات، لتجسد رؤية لينكولن من حيث التصميم المتميز، وترتقي بأدائها بين سيارات الدفع الرباعي كبيرة الحجم بثلاثة صفوف من المقاعد.

وتمتاز السيارة الجديدة بتقنياتها المتطورة التي تُمكّن سيارة الدفع الرباعي الفاخرة من الانحناء للترحيب بركابها وفحص الطرق أمامهم لأي مطبات. وتبرز في مقصورة «أفياتور» الفسيحة ذات التهوية الجيدة، الخطوط الأفقية التي تخفض الإحساس بالفوضى البصرية، وتجعل المقصورة ملاذاً مريحاً وهادئاً. توفّر المقصورة الفاخرة أعلى مستويات الأناقة ومقاعد مريحة بوضعية مثالية.

وتقدّم السيارة الجديدة مجموعة كبيرة من التقنيات الذكية والاستباقية المصممة لمساعدة السائق، وتعزيز تجربة القيادة بأكملها، وهو ما يزيد من رُقيّ أجواء المقصورة الفاخرة.

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