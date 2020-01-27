شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تداول خاصة بـ «دبي للذهب» 1 فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع أنها ستعقد جلسة تداول خاصة يوم السبت 1 فبراير للسماح للمشاركين في السوق بالتحوط ضد المخاطر التي تواجههم قبل وأثناء وبعد الإعلان عن ميزانية الاتحاد في الهند لعام 2020.
وستكون جميع المنتجات المدرجة في بورصة دبي للذهب والسلع متاحة للتداول خلال الجلسة، حيث سيتم افتتاح سوق التداول اعتباراً من الساعة 07:00 بتوقيت دبي وحتى الساعة 15:30 من نفس اليوم. وستكون تقارير ما بعد التداول متاحةً للتنزيل اعتباراً من الساعة 16:30. وبالنسبة للتداولات المبرمة في يوم الجمعة 31 يناير، فسوف تتم تسويتها في يوم السبت الموافق 1 فبراير.
وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: إن حدثاً مهماً بحجم ميزانية الاتحاد في الهند سيكون له تأثير كبير على الأسواق، وقد رأينا أنه بوسعنا تقديم فرصة كبيرة للمتداولين للتحوط ضد المخاطر.
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