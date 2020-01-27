«إتش إس بي سي»: العقد الجديد غير مريح للمستثمرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وفقاً لتقرير «التوقعات الاستثمارية» للربع الأول من العام 2020 الصادر عن بنك «إتش إس بي سي» للخدمات المصرفية الخاصة، فإن العقد الجديد لن يكون مريحاً بالنسبة للمستثمرين كما كان عليه العقد الماضي، مما يعني مساراً جديداً لبيئة الاستثمار. ورجح التقرير أن نشهد ركوداً في الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ما خلال السنوات العشر القادمة، وبينما ينبغي أن تبقى سياسات البنوك المركزية ملائمة لتتماشى مع المرحلة القادمة، فمن الواضح أن العقد الجديد سيتطلب مساراً جديداً للاستثمار.

وقال ويليام سيلز، كبير استراتيجيي السوق لدى «إتش إس بي سي» للخدمات المصرفية الخاصة: «هناك حاجة لوجود استراتيجية استثمارية متعددة الجوانب لتحقيق الأهداف الثلاثة المتمثلة في الدخل والنمو والاستقرار. ففي ظل بيئة تتسم بانخفاض كل من مستويات النمو ومعدلات الفائدة، فإنه من غير المرجح أن تكون العوائد الاستثمارية مرتفعة كما كانت عليه في العقد الماضي. كما أنه في ظل بيئة حيث التوجه الصاعد للسوق على نطاق واسع أقل مما كان عليه في الماضي، ومع تزايد حدة المخاطر السياسية، فإن لدى «إتش إس بي سي» للخدمات المصرفية الخاصة قناعة تامة بأن تنويع التعرض للمخاطر ستكون له أهمية خاصة للمستثمرين».

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توليد الدخل

ويوضح التقرير بأنه ينبغي على المحافظ الاستثمارية تجنب السيولة النقدية المفرطة وكذلك سندات العائد المرتفع ذات التصنيف المنخفض. فهو يفضل التعامل بصناديق الدين المقومة بالدولار وصناديق الدين للأسواق الناشئة المقومة بالعملات المحلية والصعبة، مضافاً إليها أسهم الأرباح والعقارات وسندات الدين الخاصة لتوليد المزيد من الدخل. كما يرى التقرير فرصاً لتعزيز إمكانات عائد المحافظ الاستثمارية من خلال التركيز على الشركات ذات الجودة التي تتمتع بنمو مستمر في الأرباح، ويرى أن الاستعانة ببعض وسائل الرفع المالية، عندما تقتضي الحاجة، والتي يمكن أن تساعد على زيادة صافي دخل المحافظ الاستثمارية. وقد يكون من المنطقي أيضاً البحث بشكل انتقائي عن صناديق التحوط والصناديق الاستثمارية الخاصة لاغتنام فرص النمو وكذلك الأسهم والسندات الخاصة لمواكبة تقلبات السوق على المدى القصير. ويضيف ويليام سيلز قائلاً: «إنه مسار جديد للاستثمار، ولكن يمكن للمسارات الجديدة أن تقودك في بعض الأحيان إلى مجالات أكثر إثارة للاهتمام». ويقول التقرير إنه يمكن للمستثمرين خلال عامي 2020-2021 توقع مزيد من الفرص المثيرة لتحقيق النمو على المدى الطويل في المناطق أو القطاعات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة أو الاستدامة. ومن المثير للتفاؤل أيضاً أن الاقتصاد الآسيوي العالمي المتقادم والحضري والرقمي والمحمول والمستند إلى تبادل المعلومات والمعرفة والمستند إلى الخبرة والتدوير والسرعة في النمو يوفر للشركات والمستثمرين إمكانية الاستفادة من العديد من الفرص المتاحة.

منطقة الشرق الأوسط

وعلاوة على ذلك، فإن التوقعات المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعقد الجديد تبدو مثيرةً للاهتمام أيضاً، وزاخرة ببرامج الإصلاح والتحول الاقتصادي المستمرة وتحرير السوق. وفي ظل وجود هذه التطورات، من المتوقع أن تكون الفرص متاحة على نطاق واسع عبر مختلف القطاعات الاقتصادية وفي مختلف أنحاء المنطقة. كما يعتبر مزيج السياسات النقدية الداعمة وسرعة تجاوب البنوك المركزية من بعض المتغيرات الداعمة الإضافية للمنطقة.