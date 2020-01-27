شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصـاد الإمارات ينمو 2.2% في عام 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز «ICAEW» في تقرير حديث عن اقتصاد الشرق الأوسط، إن توقعاته بالنسبة لدولة الإمارات لا تزال متفائلة.
وتوقع المعهد أن يحقق اقتصاد الدولة نمواً بنسبة 2.2% في عام 2020، بالمقارنة مع 1.9% في عام 2019، مضيفاً أن الإمارات، على عكس البلدان الأخرى في المنطقة، أنتجت في العام الماضي نفطاً أكثر بالمقارنة مع عام 2018، حيث ضخت بوتيرة ثابتة بلغت نحو 3.1 مليون برميل يومياً، بزيادة على 3 ملايين برميل في 2018.
ويعتبر نمو القطاع النفطي مساهماً إيجابياً، حيث شهد ارتفاعاً بنحو 2.5% على أساس سنوي العام الماضي، ومن المتوقع أن نشهد زيادة تدريجية في إنتاج النفط في عام 2020. وأبقى المعهد على توقعاته بشأن نمو الناتج غير النفطي عند 2.8% في 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر اقتصـاد الإمارات ينمو 2.2% في عام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.