اقتصـاد الإمارات ينمو 2.2% في عام 2020



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز «ICAEW» في تقرير حديث عن اقتصاد الشرق الأوسط، إن توقعاته بالنسبة لدولة الإمارات لا تزال متفائلة.

وتوقع المعهد أن يحقق اقتصاد الدولة نمواً بنسبة 2.2% في عام 2020، بالمقارنة مع 1.9% في عام 2019، مضيفاً أن الإمارات، على عكس البلدان الأخرى في المنطقة، أنتجت في العام الماضي نفطاً أكثر بالمقارنة مع عام 2018، حيث ضخت بوتيرة ثابتة بلغت نحو 3.1 مليون برميل يومياً، بزيادة على 3 ملايين برميل في 2018.

ويعتبر نمو القطاع النفطي مساهماً إيجابياً، حيث شهد ارتفاعاً بنحو 2.5% على أساس سنوي العام الماضي، ومن المتوقع أن نشهد زيادة تدريجية في إنتاج النفط في عام 2020. وأبقى المعهد على توقعاته بشأن نمو الناتج غير النفطي عند 2.8% في 2020.