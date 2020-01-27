شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين 10.00 تقرير مبيعات البيوت الجديدة الثلاثاء 08.30 تقرير السلع المعمرة بدء اجتماعات مجلس الاحتياطي الفدرالي الأربعاء 08.30 تقرير المؤشرات المتقدمة Advertisements 02.30 مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفدرالي، جيرومي باول الخميس 08.30 تقرير طلبات إعانات البطالة 08.30 تقرير الناتج الإجمالي المحلي للربع الأخير الجمعة 08.30 تقرير الدخل الفردي 08.30 تقرير مؤشر التوظيف ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة

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