«ساكسو بنك»: «كورونا» يهدد مستويات الطلب على السلع الرئيسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال التقرير الأسبوعي ل «ساكسو بنك»: إن انتشار فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية عزز حالة التوجس والخوف التي تشهدها الأسواق أصلاً؛ حيث تعثرت العديد من السلع الرئيسية الخاضعة لحجم الطلب الصيني، مثل النحاس والنفط الخام؛ حيث تراجعت معظم المكاسب القوية التي حققاها خلال ديسمبر حين تعززت أسواقهما بفضل التركيز على الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتخفيض سقف الإنتاج لمجموعة «أوبك بلس».

وأضاف التقرير، أنه فيما يستمر التوجّه نحو شراء الأسهم العالمية، والأمريكية منها بشكل خاص، على أساس «عدم توفر البديل»، مر قطاع السلع الرئيسية بالعديد من التقلبات خلال الأسابيع الأولى من عام 2020. وشهد حتى الآن تقلبات في الأسعار بسبب ثلاثة أحداث رئيسية خلال هذه الفترة.

وانتهت التوترات التي تعرضت لها منطقة الشرق الأوسط بنوع من التفاؤل، لتعقبها حالة من الشك بمدى التأثير الفعلي للاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. كما تعرضت الأسواق خلال الأسبوع الماضي للمخاوف المتعلقة بانتشار فيروس آخر صيني المنشأ، واحتمالات تأثيره على الاقتصاد العالمي.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى ساكسو بنك: أعاد تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية إلى ذاكرة المستثمرين فيروس السارس الذي انتشر في الصين عام 2001، وأودى بحياة المئات قبل أن يتم احتواؤه، فضلاً عن آثاره الكارثية على الاقتصادات الآسيوية جراء تراجع طلب الشركات والمستهلكين. وازداد الأمر سوءاً جراء تفشي المرض قبل أيام قليلة من بداية السنة الصينية الجديدة؛ حيث يسافر مئات الملايين من العمال إلى منازلهم لزيارة عائلاتهم. ومع إغلاق العديد من المدن وإلغاء العديد من الفعاليات، يرجح أن يواجه الاقتصاد الصيني ضربة اقتصادية خلال الربع الأول من العام، وتعثرت العديد من السلع الرئيسية الخاضعة لحجم الطلب الصيني، مثل النحاس والنفط الخام، وتراجعت معظم المكاسب القوية التي حققاها خلال ديسمبر حين تعززت أسواقهما بفضل التركيز على الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتخفيض سقف الإنتاج لمجموعة «أوبك بلس».

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وسجل النحاس انخفاضاً أسبوعياً نحو عتبة الدعم عند 2.685 دولار للرطل، ليكون ذلك أكبر تراجع له منذ عام 2018، بينما واصل النفط الخام أطول سلسلة خسائر له منذ مايو الماضي.

وأكد استقرار أسعار الذهب في نطاق قريب من أعلى مستوى له العام الماضي عند 1555 دولاراً للأونصة. وكان للتهديدات التي ترافقت مع انتشار الفيروس وانخفاض عائدات السندات دور في تعزيز مكانة الذهب مقابل الدولار القوي في الوقت الحالي.

النحاس

توجّه النحاس عالي الجودة نحو أكبر خسارة أسبوعية له منذ عام 2018 وسط تزايد المخاوف من تأثيرات تفشي الفيروس القاتل من الصين سلباً على عملية الانتعاش الهش الذي مرت به الاقتصادات الكبرى في الشهور الأخيرة.

ومن الناحية الفنية، سيكون مستوى الدعم الرئيسي التالي للنحاس عند 2.685 دولار للرطل يليه 2.64 دولار للرطل.