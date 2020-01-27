السلطنة تدعو ملاك الأراضي الخليجيين لتصحيح أوضـاعهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مسقط : راشد النعيمي



في خطوة جديدة لتنفيذ المرسوم الخاص بحظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن في السلطنة، دعت وزارة الإسكان العمانية، أمس، ملاك الأراضي والعقارات من غير العمانيين (يشمل الخليجيين) إلى أهمية القيام بتصحيح أوضاعهم والإسراع بإنهاء إجراءاتهم، عملًا بأحكام المرسوم رقم 29/‏‏‏2018.وأوضحت الوزارة أمس، أن على المخاطبين القيام بتصحيح أوضاعهم قبل 1911 2020.

وينص المرسوم الذي صدر في 11 نوفمبر/‏‏‏تشرين الثاني 2018، على حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات بجميع استعمالاتها في الأماكن المحددة، وهي محافظات ظفار عدا ولاية صلالة ومسندم والبريمي، والظاهرة والوسطى، وولايات لوى وشناص، ومصيرة والجبل الأخضر، وجبل شمس، وأي جبال أخرى تحددها الجهات المختصة، إضافة إلى الجزر والمواقع القريبة من القصور والجهات الأمنية والعسكرية.