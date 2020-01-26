شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي: 23 مليار دولار حجم تجارة مصر خلال 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك المركزي المصري، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم تراجع بشكل طفيف خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2019 /2020 ليبلغ 23 مليار دولار منها 15.9 مليار دولار واردات، و 7.2 مليار دولار صادرات، مقارنة بحجم التبادل التجاري الذي بلغ 23.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي 2018 /2019، منها 16.5 مليار دولار واردات و6.7 مليار دولار صادرات.

وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي اليوم الأحد أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين (14 دولة تستحوذ على 60% من إجمالي حجم التبادل التجاري) ارتفع ليبلغ نحو 15ر14 مليار دولار، مقارنة بنحو03ر14 مليار دولار.

وأوضح أن حجم الصادرات المصرية إلى أهم الشركاء التجاريين ارتفع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ليصل إلى 3ر4 مليار دولار، مقابل 1ر4 مليار دولار، فيما تراجع حجم الواردات المصرية ليبلغ 7ر9 مليار دولار، مقارنة بـ 8ر9 مليار دولار.

وأشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الأولى من حيث أهم الشركاء التجاريين مع مصر، بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 7ر1 مليار دولار، منها مليار دولار واردات، و720 مليون دولار صادرات، تلتها في المرتبة الثانية الولايات المتحدة بحجم تبادل تجاري بلغ 57ر1 مليار دولار، منها 9ر840 مليون دولار واردات، و2ر732 مليون دولار صادرات مصرية.

واحتلت الصين الشعبية المرتبة الثالثة بحجم تبادل تجاري بلغ 55ر1 مليار دولار، منها 4ر1 مليار دولار واردات، و7ر96 مليون دولار صادرات، تلتها المملكة المتحدة في المرتبة الرابعة من حيث أهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري 36ر1 مليار دولار، منها 2ر801 مليون دولار واردات، و6ر560 مليون دولار صادرات.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة بحجم تبادل تجاري 306ر1 مليار دولار، منها 3ر975 مليون دولار واردات، و7ر330 مليون دولار صادرات، تلتها إيطاليا بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 12ر1 مليار دولار، منها 556 مليون دولار واردات، و2ر571 مليون دولار صادرات، فيما بلغ حجم التبادل التجاري مع ألمانيا 02ر1 مليار دولار، منها 7ر766 مليون دولار واردات، و 6ر262 مليون دولار صادرات.

واحتلت الهند المرتبة الثامنة بحجم تبادل تجاري بلغ 3ر860 مليون دولار، منها 8ر478 مليون دولار واردات لمصر، و5ر381 مليون دولار صادرات، وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وسويسرا نحو 8ر843 دولار منها 6ر556 مليون دولار واردات و 2ر287 مليون دولار صادرات، فيما سجل حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 9ر709 مليون دولار، منها 2ر520 مليون دولار واردات، مقابل 7ر189 مليون دولار صادرات.

وجاءت الكويت في المرتبة الحادية عشرة بحجم تجارة بلغ 2ر567 مليون دولار، منها 7ر541 مليون دولار واردات و5ر25 مليون دولار صادرات ،تلتها فرنسا بحجم تجارة بلغ 6ر539 مليون دولار منها 408 ملايين دولار واردات و6ر131 مليون دولار، ثم روسيا بحجم تجارة بلغ 4ر515 مليار دولار، منها 4ر470 مليون دولار واردات، و45 مليون دولار صادرات، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية 1ر436 مليون دولار منهم 3ر407 مليون دولار واردات و8ر28 مليون دولار صادرات.

كما أعلن البنك المركزي عن ارتفاع الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2019 /2020 لتبلغ ما قيمته 120ر7 مليار دولار مقارنة بالربع المناظر من العام المالي 2019 /2020 والذي سجل نحو 785ر6 مليار دولار بارتفاع بلغت نسبته 5%.

Advertisements

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي اليوم /الأحد/ حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، أن إجمالي صادرات الوقود والزيوت المعدنية ومنتجاتها بلغ نحو 485ر2 مليار دولار، منها بترول خام بما قيمته 064ر1 مليار دولار، ومنتجات بترولية بنحو 373ر1 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن صادرات المواد الخام بلغت نحو 3ر614 مليون دولار، منها خضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة بما قيمته 7ر129 مليون دولار، وفواكه طازجة أو مجففة بما قيمته 6ر125 مليون دولار، فيما بلغت صادرات البطاطس المصرية نحو 8ر90 مليون دولار، والقطن الخام ما قيمته 1ر21 مليون دولار.

وتابع أن صادرات مصر من السلع النصف مصنعة ارتفعت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي لتبلغ ما قيمته 247ر1 مليار دولار مقارنة بنحو 8ر983 مليون دولار، منها صادرات ذهب بما قيمته 579 مليون دولار، وبوليميرات ايثيلين وبروبيلين بنحو 3ر167 مليون دولار، وسجلت صادرات المركبات غير العضوية أو العضوية نحو 5ر240 مليون دولار، وبلغت صادرات شحوم وزيوت ودهون نباتية أو حيوانية نحو 7ر36 مليون دولار،وسجلت صادرات الأنابيب والمواسير والخراطيم ما قيمته 8ر3 مليون دولار، فيما بلغت صادرات الحديد صب زهر نحو 9ر54 مليون دولار.

ولفت التقرير إلى ارتفاع صادرات مصر من السلع تامة الصنع لتبلغ بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي ما قيمته 77ر2 مليار دولار مقارنة بنحو 5ر2 مليار دولار بالربع المناظر من العام المالي السابق، تضمنت أقمشة منسوجة بما قيمته 7ر264 مليون دولار، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي بما قيمته 4ر147 مليون دولار، فيما بلغت قيمة صادرات الملابس الجاهزة ما قيمته 7ر200 مليون دولار خلال 3 شهور.

وأوضح التقرير أن صادرات مصر من الألبان ومنتجاتها والجبن بلغت نحو 1ر53 مليون دولار، فيما بلغت صادرات الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية ما قيمته 7ر257 مليون دولار.

وأشار إلى أن صادرات الأدوية والأمصال واللقاحات وأصناف الصيدلة بلغت نحو 7ر188 مليون دولار، كما بلغت صادرات الأسلاك والكابلات نحو 3ر103 مليون دولار،والألومنيوم ومصنوعاته ما قيمته 9ر89 مليون دولار.

ونوه بأن صادرات أجهزة الهاتف والاتصالات بلغت 4ر5 مليون دولار، فيما بلغت صادرات سيارات الركوب نحو 4ر30 مليون دولار،وسجلت صادرات السجاد وأغطية الأرضيات ما قيمته 9ر56 مليون دولار، وبلغت صادرات الزجاج ومصنوعاته نحو 7ر74 مليون دولار، فيما بلغت صادرات الصابون ومحضرات غواسل عضوية ما قيمته 2ر53 مليون دولار.