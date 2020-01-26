شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 26-1-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 26-1-2020، وجاءت أبرزها تراجع مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وسط أحجام تداول ضعيفة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 400 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 696.983 مليار جنيه.

إيقاف تداول 10 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، حق الاكتتاب لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، أكتوبر فارما، المصرية للدواجن، جلاكسو سميثكلاين، ليسيكو مصر، الإسكندرية للغزل والنسيج، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الإسماعيلية مصر للدواجن.

البورصة تخسر 400 مليون جنيه

دفعت مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وسط أحجام تداول ضعيفة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 400 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 696.983 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 88.2 مليون ورقة مالية بقيمة 275.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.9% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.21%، والعرب على 6.89% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.25% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.74%.

ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 339.3 ألف جنيه، 5.1 مليون جنيه، 13.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 3.9 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 10.4 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13721 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1897 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 15770 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 5116، نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 533 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1381 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 533 نقطة.

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وارتفعت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 61 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

المصرية للاتصالات

قالت الشركة المصرية للاتصالات، إنها لم تتلقَ ايّ عروض أو أيّ مخاطبات لبيع حصتها في شركة فودافون.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أنها ليس لديها نية لبيع حصتها في شركة فودافون مصر خلال الفترة الحالية.

راميدا

أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية «راميدا»، عن المؤشرات المالية غير المدققة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019، حيث بلغت الإيرادات حوالي 890 مليون جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 11% تقريبًا خلال عام 2019، وخلال الربع الأخير منفردًا، بلغت الإيرادات حوالي 271 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي 16.3% مقارنة بالربع الأخير من عام 2018.

وتتوقع الشركة أن تشهد الأرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (adjusted EBITDA) تراجعًا سنويًا بنسبة 13% لتبلغ حوالي 255 مليون جنيه خلال عام 2019 (هامش 29%)، وخلال الربع الأخير منفردًا، انخفضت الأرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل 2% لتبلغ حوالي 96 مليون جنيه (هامش 35%).

وعلى خلفية إتمام التوسعات الجوهرية بالمصانع وخطوط الإنتاج التابعة والتي بدأت في مطلع 2019 حتى استئناف الأنشطة الإنتاجية بشكل مستقر خلال نوفمبر الماضي، تتوقع الإدارة أن ينعكس مردود تلك التحسينات في تنمية معدلات النمو والربحية خلال عام 2020، ولا سيما بعد التشغيل الناجح لخطوط الإنتاج بزيادة 60% في طاقتها الإنتاجية، بما في ذلك خطوط الإنتاج الجديدة للبودرات المجفدة.

وتتطلع الشركة خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتسريع وتيرة طرح المنتجات الدوائية الجديدة وتعظيم الاستفادة من فرص النمو في سوق التصنيع لصالح الغير، وهو ما سيثمر عن نمو الإيرادات وخفض التكاليف عبر الاستفادة من مزايا اقتصاديات الحجم.