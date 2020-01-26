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300 كجم ذهب بحوزة عمالة مخالفة تصنعها في منزل بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار 300 كجم من المشغولات الذهبية بحوزة عمالة مخالفة حولت منزلا في جدة إلى معمل تصنيع للمعادن الثمينة.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن مأموري الضبط القضائي التابعين للوزارة تمكنوا من ضبط عمالة مخالفة حولت منزلا إلى معمل غير مرخص لتصنيع الذهب بحي الكندرة جنوب محافظة جدة، حيث يزاول النشاط فيه سبعة عمال من جنسية آسيوية دون سجل تجاري أو تراخيص مزاولة نشاط المعادن الثمينة، إضافة لعدم توفر «دمغة» علامة تجارية لدى المعمل.

وذكرت التجارة أن فرق الضبط حجزت كميات من مشغولات الذهب تزن 300 كجم تمت إحالة عينات منها للفحص في مختبرات متخصصة، وأغلقت المقر وأحالت المالك والعمالة إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم ومن ثم الإحالة إلى القضاء لمعاقبتهم وفقا لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

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وأكدت وزارة التجارة والاستثمار على أهمية نظامية أعمال جميع المنشآت وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية، داعية عموم المواطنين والمقيمين بجميع مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة على الانترنت.

منزل لتصنيع الذهب

حي الكندرة في جدة

7 وافدين مخالفين

300 كجم ذهب

العاملون 7 وافدين مخالفين

المضبوطات

300 كجم ذهب

المخالفات

تحويل منزل لمعمل غير مرخص لتصنيع الذهب

مزاولة نشاط دون سجل تجاري أو تراخيص

عدم توفر »دمغة« علامة تجارية لدى المعمل