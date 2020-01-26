شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأقتصاد اليوم :28.17 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد ، بين لقاءات رسمية لعدد من الوزراء ، أو تصريحات متعلقة بالشأن الاقتصادى خاصة تصريحات محمد معيط وزير المالية ، بجانب تدشين وزير البترول لعدد من المشروعات والتى جاءت على النحو التالى .

وزير المالية: قواعد بيانات "القيمة المضافة" كشفت أن 216 ألف ممول مسجل فقط

قال وزير المالية محمد معيط، إن قواعد بيانات ضريبة القيمة المضافة، تكشف وجود 216 ألف ممول مسجل فقط، يتقدم منهم 190 ألف بإقرارت شهريا، متابعاً : بلد بحجم مصر، ولا يوجد إلا 216 ألف ممول فقط.

وأضاف وزير المالية، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال، إن 60% من الـ190 ألف يقدمون إقرارت صفرية؛ أي أنهم لم يقوموا بالبيع أو الشراء، و 70 ألف يقدموا إقرارت البيع والشراء.

وتابع الدكتور محمد معيط، أن هذه الاحصائيات دفعتنا للنزول علي الأرض، وقمنا بفحص 10 آلاف حالة ووجدنا المسجل 48% فقط، قائلاً لاقينا حسب ما قدمه شخص يفترض أن يدفع ضرائب 800 الف جنيه لكن بعد الفحص لقيناه 18 مليون جنيه، وبعضهم أسماء مشهورة جدا وسلاسل مشهورة جدا".

وزير البترول يدشن ناقلتين بحريتين لتموين السفن باستثمارات 14 مليون دولار

دشن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وقيادات قطاع البترول، الناقلتين البحريتين الجديدتين لتموين السفن بالوقود (مصر ٢ ، ٣) بميناء بورسعيد، حيث تم رفع علم مصر على الناقلتين البالغ اجمالى تكلفتهما الاستثمارية 14 مليون دولار لصالح شركة مصر للبترول، مما يُعد إضافة قوية لاسطول قطاع البترول البحرى الذى يعمل فى مجال تموين السفن فى الموانئ المصرية .

المالية: 28.17 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية خلال 6 أشهر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية؛ بما يسهم فى تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها الخدمية على النحو الذى يساعد فى توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالى للجهات الإدارية، وتحرص على تلبيتها على ضوء الاعتمادات المقررة بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، والمستهدفات المالية سنويًا؛ بما يؤدى فى النهاية إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

المصرية للاتصالات: لا نية للتصرف في حصتنا بفودافون مصر في الوقت الحالي

قالت الشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغل لخدمات الهاتف الثابت في أفريقيا والشرق الأوسط، اليوم الأحد، إنه لا نية لديها للتصرف في حصتها بفودافون مصر في الوقت الحالي.

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ويأتي بيان المصرية للاتصالات إلى بورصة مصر اليوم ردا على استفسارات بشأن ما نشر بعدد من المواقع الالكترونية عن سعى شركة الاتصالات السعودية للاستحواذ على فودافون مصر.

وتملك المصرية للاتصالات حصة تبلغ نحو 45 % في فودافون مصر.

محلب يشهد توقيع عقد بين المقاولون العرب وجامعة الأعمال والتكنولوجيا بالسعودية

شهد المھندس إبراھيم محلب، رئيس وزراء مصر السابق ، والرئيس الفخري لشركة المقاولون العرب، توقيع عقد مشروع إنشاء الحـرم الجامعي الجديد لجامعـة الأعمال والتكنولوجيا بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية بقيمة 343 مليون ریال سعودي .

وقع العقد الدكتور ھشـــــام جمجوم، رئيس مجلس إدارة جامعة الأعمال والتكنولوجيا ، والمھندس محسن صلاح ، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب بحضور الدكتور عبد الله الدحلان، رئيس مجلس أمناء الجامعة والسفير هشام مصطفى، قنصل مصر بجده .