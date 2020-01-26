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21 % ارتفاع عائد اشتراكات تطبيقات الأجهزة الذكية في أمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

ارتفعت إيرادات اشتراكات تطبيقات الأجهزة الذكية في الولايات المتحدة خلال العام الماضي بنسبة 21% إلى 4.6 مليارات دولار مقابل 3.8 مليارات دولار عام 2018.

وبحسب تقرير أعدته شركة سينسور تاور، فإن هذه الحصيلة هي إيرادات أشهر 100 تطبيق يتم استخدامها باشتراك وليس مقابل الشراء بسعر نهائي.

وأشار التقرير إلى أن إيرادات الاشتراكات شكلت حوالي 19% من إجمالي إنفاق المستخدمين على تطبيقات الأجهزة الذكية في الولايات المتحدة خلال العام الماضي، سواء عبر آب ستور أو قوقل بلاي والذي كان 24 مليار دولار.

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وذكر موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه في حين أشار تقرير شركة «آب آني» لمتابعة سوق التطبيقات والصادر في وقت سابق إلى أن تطبيق التواصل الاجتماعي تيندر كان الأعلى من حيث الإيرادات خلال العام الماضي، ذكر تقرير «سينسور تاور» أن حصة تيندر من إجمالي إيرادات أشهر 100 تطبيق للأجهزة الذكية خلال العام الماضي كانت 10% بفضل الاشتراكات الشهرية في خدمات مثل تيندر جولد والذي يبلغ اشتراكه الشهري 14.99 دولارا وتيندر بلس واشتراكه 9.99 دولارات شهريا.

في الوقت نفسه كان نصيب التطبيقات على متجر آب ستور التابع لشركة أبل هو الأكبر من إيرادات اشتراكات التطبيقات، حيث استحوذت هذه التطبيقات على 3.8 مليارات دولار خلال العام الماضي، مقابل 1.1 مليار دولار للتطبيقات على متجر «بلاي ستور» التابع لشركة قوقل.

وجاء تطبيق يوتيوب على رأس التطبيقات على متجر آب ستور من حيث إيرادات الاشتراكات وتلاه تطبيق تيندر. وبلغت حصيلة اشتراكات تطبيق يوتيوب عبر آب ستور مليار دولار خلال العام الماضي. وعلى متجر قوقل بلاي جاء تطبيق تيندر في المركز الثالث بعد باندورا وقوقل وان لخدمات الحوسبة السحابية.

وأشارت شركة سينسور تاور إلى أن صعود تطبيق الحوسبة السحابية قوقل وان إلى قمة إيرادات بلاي ستور خلال العام الماضي، يعني حدوث تغيير كبير عن السنوات الماضية، حيث كانت تطبيقات الترفيه والتعارف هي التي تتصدر قائمة الإيرادات.

أبرز التطبيقات