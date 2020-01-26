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صندوق الاستثمارات يعتزم شراء «نيوكاسل» مقابل 444.5 مليون دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

يعتزم صندوق الاستثمارات العامة شراء نادي «نيوكاسل» الإنجليزي لكرة القدم. فبحسب صحيفة «فايننشال تايمز» يجري الصندوق مباحثات لشراء نادي نيوكاسل يونايتد، بصفقة تقدر قيمتها بنحو 340 مليون جنيه إسترليني (444.5 مليون دولار).

وأوضحت الصحيفة أن الصندوق يقود تحالفا مع مجموعة من المستثمرين البريطانيين لشراء النادي الإنجليزي، وأن المحادثات في مراحلها الأولى.

وكان مالك النادي مايكل أشلي اشترى النادي عام 2007 مقابل 134 مليون جنيه (175.2 مليون دولار). وطرح أشلي النادي للبيع في 2017 بقيمة تفوق 500 مليون دولار.

وقال مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات، وسيم جمعة، في مقابلة مع «العربية» إن محاولة الاستحواذ بأقل من 500 مليون جنيه إسترليني وهو السعر الأساسي الذي كان مطلوبا من مالك النادي، ووصف جمعة هذه الخطوة بأنها تأتي مواكبة لرؤية 2030 بالتركيز على قطاعات الترفيه.

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وقال إن من الضروري مواصلة الاستثمار لرفع مستوى اللعب، وسيكون النادي سفيرا لمالكه في الخارج، ويكون نوعا من التصدير لصورة الدولة.

وتحدث عن الجانب التجاري للنادي، مثل الرعايات وغيرها.

وأضاف أن من المتوقع أن يضخ صندوق الاستثمارات العامة 200 مليون جنيه إسترليني في النادي من غير السعر، واصفا هذه الخطوة بأنها ذكية بشأن تعظيم قيمة النادي، بوصفه ناديا من المراتب الوسطى.

وذكر جمعة أن في آخر 6 أشهر نشطت تحركات صفقات الاستحواذ على النوادي الإنجليزية، مترافقة مع تغيرات في السياسة الرياضية في أوروبا، لمحاولة توزيع العوائد على كل الأطراف من اللاعب إلى المالك والدولة.

وأشار إلى أهمية امتلاك أندية الرياضة في عكس الصورة التسويقية، والتي تؤثر على السياحة وجذب السياح من مختلف دول العالم.

نادي نيوكاسل يونايتد