تدريب 1000 شاب وفتاة على حوكمة المنشآت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
تعتزم غرفة الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل، إطلاق برنامج تأهيلي مجاني تحت مسمى «حوكمة المنشآت» لتأهيل 1000 شاب وفتاة من الباحثين عن العمل في مجال حوكمة المنشآت خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير 2020، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري، أن البرنامج يستهدف تدريب وتأهيل المشاركين لشغل الوظائف النوعية المتاحة في مجال حوكمة المنشآت.
وقال إن محاور البرنامج تتضمن عددا من الموضوعات، وهي التعريف بمفهوم الحوكمة وماهيتها، ومبادئ الحوكمة لدى الشركات المساهمة العامة، والبنوك وشركات التأمين، والشركات العائلية والمؤسسات الحكومية، وأنواع ملكية الأعمال، والتحديات والفرص التي تواجه الشركات المساهمة، إضافة إلى تعريف آلية الفصل بين الملكية الإدارية، والرقابة الداخلية والخارجية على الشركات، ومحور حول الشركات المساهمة والحوكمة ومكونات هذه الشركات، وحوكمة مجلس الإدارة، وحماية حقوق المساهمين.
وأضاف أن الغرفة ستواصل تبني المبادرات التدريبية والتأهيلية التي تستهدف توفير الكفاءات والكوادر الوطنية في المجالات المختلفة التي يحتاج إليها السوق، ومساندة جهود الدولة لتحقيق متطلبات المرحلة الحالية من البناء الوطني والتنموي، بما يدعم أهداف ومبادئ رؤية المملكة 2030.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الغرفة التدريبية لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل والمساعدة في تلبية احتياجات القطاع الخاص من الكفاءات الوطنية.
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