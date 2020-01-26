شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يضرب أسواق الأسهم والسندات وحركة السفر الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج ، لضغوط يوم الأحد ، بسبب تراجع الأسهم الأمريكية وهبوط أسعار النفط يوم الجمعة ، نتيجة مخاوف من انتشار فيروس كورونا خارج الصين مما قد يحد من حركة السفر والطلب على النفط.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين يوم الأحد ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من ألفي شخص في العالم وأدى لوفاة 56 شخصا في الصين.

وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوي، أنه سيتم تكثيف جهود احتواء الفيروس التي شملت حتى الآن قيودا على التنقل والسفر وإلغاء فعاليات كبيرة.

ويوم الجمعة أغلق مزيج برنت الخام على 60.69 دولار بانخفاض 1.35 دولار ما يعادل نسبة 2.2 %،في السعودية، أغلق المؤشر منخفضا 0.7 %وهبط مصرف الراجحي 0.6 % وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)1.2 %.

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ونزل سهم كيان للبتروكيماويات بنسبة 4.3 % مسجلة أكبر خسارة خلال يوم الأحد منذ ابريل ، ويوم الخميس أعلنت الشركة تفاقم خسائر الربع الأخير إلى 167.4 مليون ريال (44.6.3 مليون دولار).كما نزل سهم الأسمدة العربية السعودية التي أعلنت انخفاض أرباح الربع الأخير من العام الماضي 40.5 %، أي 2.3 %.

ولكن سهم الوطنية للرعاية الصحية قفز 4.2 %بعدما أعلنت عن توزيعات أعلى في عام 2019 بلغت ريالين،وهبط مؤشر دبي 0.6 % وتراجع بنك دبي الإسلامي 1.4 % في حين هبوط سهم الإمارات دبي الوطني 0.7 %، ونزل المؤشر القطري 0.4 % بفعل هبوط سهم مسيعيد للبتروكيماويات 1.7 %وهوى سهم بنك الدوحة 2.5 % ليكون أكبر الخاسرين.

وكان من المقرر أن يعلن الأخير النتائج المالية للعام كاملا يوم الأحد، ولكنها تأجلت للثاني من فبراير ، وفي أبوظبي، نزل المؤشر 0.3 % وخسر سهم بنك أبوظبي الأول 0.3 %واتصالات 0.2 %، ولقي المؤشر بعض الدعم من مصرف الشارقة الإسلامي الذى ارتفع 3% بعدما سجل أرباحا سنوية أعلى.