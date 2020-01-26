شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات توصيل الغاز في بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال زيارته اليوم لمحافظة بورسعيد، الموقف التنفيذي لمشروعات توصيل الغاز الطبيعى بالمحافظة.

واستمع الملا ومرافقوه لعرض توضيحي من المهندس ياسر بهنس رئيس شركة تاون جاس المنفذة للمشروعات حول ماتم انجازه حتي الأن، موضحا أنه تم الانتهاء من أعمال الشبكات بحي العرب والمناخ بعد تنفيذ شبكات توزيع الغاز بالحي بنسبة ١٠٠٪ وتخدم ١٠ الاف عميل، وانه جارى التوصيل الى 3300 عميل بعد البدء فى اجراءات التعاقد، واضاف انه تم كذلك تنفيذ شبكات التوزيع بالكامل فى العديد من المناطق تشمل المناطق العشوائية التى تم تطويرها من جانب محافظة بورسعيد فى كل من القابوطى وزرزارة واللبانة، ومساكن النصر وعزبة أبوعوف لنحو 7 آلاف عميل وتحويلهم للعمل بالغاز فور التعاقد، وكذلك مشروعات الاسكان الاجتماعى لنحو 10 الاف عميل فى مشروع الحي الاماراتى ومشروع مرسى اللنش وجنوب بورسعيد وشرق الحاسب الآلى .

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وعن الموقف الاجمالى لمشروعات الشركة بالمحافظة اوضح بهنس ان المحافظة تم تغطيتها بالكامل بشبكة توزيع الغاز الطبيعى بطول 700 كم لتامين الغاز لجميع العملاء والمنشآت الصناعية والتجارية حيث يبلغ عدد العملاء المستفيدين بالغاز الطبيعى بلغ نحو 172 الف عميل بالاضافة الى 25 الف عميل فى مدينة بورفؤاد التى يصلها الغاز من خلال التعدية المنفذة اسفل قناة السويس .

كما استعرض رئيس تاون جاس ما قامت به الشركة في تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل من خلال مناطق عملها في ٥ محافظات كبرى وهي القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية وبور سعيد ، مشيرا إلي توصيل مليون وحدة سكنية بالمحافظات الخمس خلال السنوات الخمس الأخيرة تمثل ٣٠٪ من إجمالي ما تم توصيله في مصر منذ بدء النشاط بالإضافة إلى توصيل ٦٠٠ مصنع وقمينة طوب ومحطة كهرباء ومحطة تموين سيارات ، واضاف أن الشركة تحقق للعام الثاني على التوالي معدلات غير مسبوقة للتوصيل بلغت لأول مرة ٣٠٠ ألف وحدة سكنية خلال عام ٢٠١٩ الي جانب ٢٨٣ ألف وحدة سكنية خلال عام ٢٠١٨ ، موضحاً أن مبادرة الوزارة لتقسيط تكلفة التوصيل علي ٦ سنوات كان لها أبلغ الأثر في تحقيق ذلك ، لافتاً إلى أن الشركة ستقوم خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٠/١٩ بالتوصيل الي ٣٢ منطقة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة بالمحافظات التي تعمل بها الشركة .