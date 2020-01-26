شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مصاريف البيع تهبط بأرباح "هرفي للأغذية" 4% في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة هرفي للخدمات الغذائية، المعلنة اليوم الأحد، عن التراجع في الأرباح بنسبة 4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 196.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 204.2 مليون ريال في 2018.

وفي المُقابل، ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 237.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 220.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

Advertisements

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال العام 2019 إلى زيادة مصاريف البيع والتسويق، وزيادة المصاريف الإدارية والعمومية وزيادة النفقات التمويلية، وذلك بالرغم من زيادة قيمة المبيعات بنسبة زيادة 5%، وزيادة قيمة الإيرادات الأخرى والتى تضمنت أرباحا رأسمالية غير متكررة بنحو 2.228 مليون ريال من بيع قطعة أرض مملوكة للشركة تم إدراجها ضمن النتائج المالية للربع الثانى من العام الحالى 2019.

وارتفعت الإيرادات إلى 1.3 مليار ريال خلال 2019، مقابل إيرادات بلغت 1.2 مليار ريال في العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 146.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 151.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراحع بلغت 3.5%.