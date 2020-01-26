شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "بنك الجزيرة" تُوصي بتوزيع 246 مليون ريال عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة بنك الجزيرة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بقيمة 246 مليون ريال.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 820 مليون ريال، بواقع 30 هللة للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 3% من قيمة السهم الاسمية.

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وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني من العام 2019 لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والتي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً.

يُذكر أن البنك قام بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام 2018 بمبلغ إجمالي 410 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال سعودي للسهم الواحد بعد خصم الزكاة وبما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وحقق البنك صافي أرباح بلغ 743.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 728.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.