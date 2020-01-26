شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة دخل العمليات تصعد بأرباح "بنك الرياض" بـ81% في العام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات أعمال بنك الرياض، المُعلنة اليوم الأحد، تحقيقه ارتفاعاً في أرباحه بنسبة 81.2% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقال البنك، في بيان منشور على موقع "تداول" المالي، إن صافي أرباحه بلغ 5.6 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغ 3.1 مليار ريال في العام 2018.

وأرجع البنك ارتفاع الأرباح في العام 2019 إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 19.5%، نتيجة للارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي مكاسب بيع الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة.

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كما انخفضت مصاريف الزكاة مقارنة بالسنة السابقة بنحو 61.2% حيث إن العام 2018 كان قد تضمن مبالغ التسوية للزكاة للسنوات السابقة إلى 2017.

وفي المُقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 7.8%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الارتفاع في صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى ومصاريف رواتب الموظفين وما في حكمها والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف العمليات الأخرى، قابله جزئياً الانخفاض في صافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 7.8 مليار ريال مقابل دخل من العمولات بلغ 6.6 مليار ريال خلال 2018.

وكان بنك الرياض قد أعلن عن تحقيقه صافي أرباح بلغ 4.5 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.