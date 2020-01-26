الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ليسجل 15.75 جنيه في تعاملات اليوم الأحد

انخفض سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد، فى عدد من البنوك العاملة في مصر، ليواصل تراجعه إلى أدني مستوياته خلال الأشهر الماضية.

وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصري متراجعا بقيمة قرش واحد ليسجل 15.75 جنيه للشراء، 15.85 جنيه للبيع، مقابل 15.76 جنيه للشراء، 15.86 جنيه للبيع مقارنة بالتعاملات الصباحية.

وسجل سعر صرف الدولار في البنك المركزى المصري 15.74 جنيه للشراء و 15.84جنيه للبيع، وفى بنك عودة سجل تراجعا بمقدار قرشين ليسجل 15.74 جنيه للشراء و 15.84 جنيه للبيع ، مقابل 15.76 جنيه للشراء و 15.86 جنيه للبيع مقارنة بالتعاملات الصباحية.

بنك مصر 15.75 جنيه للشراء و 15.85 جنيه للبيع.

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بنك الأسكندرية بمقدار قرش واحد ليسجل 15.73 جنيه للشراء و 15.83 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبى الإسلامى قرشين ليسجل 15.74جنيه للشراء و 15.84جنيه للبيع؟