شكرا لقرائتكم خبر عن محلب يشهد توقيع عقد بين المقاولون العرب وجامعة الأعمال والتكنولوجيا بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المھندس إبراھيم محلب، رئيس وزراء مصر السابق ، والرئيس الفخري لشركة المقاولون العرب، توقيع عقد مشروع إنشاء الحـرم الجامعي الجديد لجامعـة الأعمال والتكنولوجيا بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية بقيمة 343 مليون ریال سعودي .

وقع العقد الدكتور ھشـــــام جمجوم، رئيس مجلس إدارة جامعة الأعمال والتكنولوجيا ، والمھندس محسن صلاح ، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب بحضور الدكتور عبد الله الدحلان، رئيس مجلس أمناء الجامعة والسفير هشام مصطفى، قنصل مصر بجده .

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و أكد المهندس محسن صلاح ، رئيس شركة المقاولون العرب، على قوة ومتانة العلاقات الطيبة التي تربط بين مصر بالمملكة العربية السعودية، وأن المقاولون العرب تتواجد بالسوق السعودي منذ أكثر من ستون عاماً وحصلت مؤخراً علي تجديد شهادة التصنيف الخاص بفرع الشركة بالمملكة لمدة (4 سنوات) مما يتيح لها التقدم للمشروعات العملاقة التي يتم طرحها داخل السعودية، خاصة أنه قد تم تصنيف الشركة "درجة أولى" في مجالات الطرق والمياه والصرف الصحي والأعمال الكهربائية وأعمال السدود .

كما حضر توقيع العقد عدد من قيادات الجامعة و المھندس سيد فاروق النائب الأول لرئيس شركة المقاولون العرب والمھندس سليمان يونس، مدير فرع المقاولون العرب بالسعودية والذي أوضح أن المشروع يتكون من عدد (4)مباني جامعية (الھندسة – الإعلان – إدارة الأعمال – القانون الإنجليزي) بالإضافة إلى المباني الخدمية الملحقة بالحرم الجامعي (المسرح – المكتبة – المسجد – صالة البولينج – الصالة الرياضية – المبني السكني – محطة توليد الطاقة الكھربائية) إلى جانب أعمال الموقع العام.

وأشار سيد فاروق ، إلى أن المســاحة الإجمالية للمشروع تقدر بحوالي 125 ألف م2 و مدة تنفيذه ثلاث سنوات وأن جميع أعمال المباني متكاملة وتشمل أعمـــــال ترابية وأعمال خرسانية وأعمال تشطيبات عاليــــة الجودة للفـــــراغات الداخلية وأعمال الواجھــات من الألومنيوم والزجاج على أعلي مستوي وهي مزودة بأحدث الأنظمة الكھروميكانيكية من تكييف وتھـــوية و إنذار ضد الحريق وكاميرات للمراقبة إضافة إلي أعمال الإضاءة وأنظمة الحاسب الآلي وغيرها.