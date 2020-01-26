شكرا لقرائتكم خبر عن البابطين تحصل على تسهيلات ائتمانية بقيمة 100 مليون ريال من السعودي للاستثمار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة البابطين للطاقة والإتصالات عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوسطة الأجل مع البنك السعودي للاستثمار بنظام مرابحة إسلامي متوسط الأجل، بقيمة 100 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن مدة القرض ثلاثة سنوات حيث يبدأ التمويل بتاريخ 23 يناير الجاري، علماً بأنه سيتم سداد أقساط القرض عند استحقاقها شهرياً بضمان المشاريع القائمة للشركة.

هذا وتهدف التسهيلات متوسطة الأجل إلى إعادة هيكلة جزء من القروض قصيرة الأجل وتحويلها إلى قروض متوسطة الأجل مما ينعكس بدوره على زيادة السيولة النقدية اللازمة لتمويل احتياجات الشركة المستقبلية.

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وتتوقع الشركة أن يظهر الأثر المالي لذلك على التدفقات النقدية للشركة خلال النصف الأول من عام 2020 والأعوام القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن البابطين حققت صافي أرباح بلغ 20.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 9.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 61.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 49 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 25.7%.