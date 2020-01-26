شكرا لقرائتكم خبر عن هواوى تطلق تحديث واجهة الاستخدام EMUI10 المبنى على نظام تشغيل Android 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقا لما تناقلته وسائل الاعلام العالمية مثل موقع GSMArena.com الشهير، أن هواوى أعلنت أن تحديث واجهة استخدامها EMUI10 المبنية على تحديث نظام تشغيل Android 10 وصلت إلى 50 مليون مستخدم حول العالم، وذلك بعد الإعلان عن وصول تحديث واجهة الاستخدام EMUI10 إلى 10 ملايين مستخدم خلال الشهر الماضي.

يرتكز تحديث EMUI10 على مجموعةٍ رائدةً من تطبيقات التقنيات الموزعة بهدف تزويد المستخدمين بتجربة سلسلة من الذكاء الاصطناعى عبر كل السيناريوهات المحتملة. تتمتع واجهة المستخدم EMUI10 الجديدة من هواوى بثلاثة خواص متطورة لتشمل كل من استخدام نمط الألوان الداكنة الجديد Dark Mode من خلال التصميم المبتكر لتجربة المستخدم UX، الذى يقدم مستويات أعلى من الراحة البصرية. بالإضافة أن هواوى طورت واجهة المستخدم EMUI10 لتقدم للمستخدمين تجربة اتصال متطورة بمجموعة متنوعة من الأجهزة والهواتف وكذلك بين الأجهزة والتطبيقات، بالإضافة إلى أن الواجهة الجديدة من هواوى ساهمت فى تحسين تجربة الخدمة ضمن مجموعة من السيناريوهات الإضافية.

كما أن واجهة المستخدم EMUI10 تعتمد على تقنيات هواوى الموزعة لدعم مكالمات الفيديو عالية الدقة بين عدة أجهزة وهواتف، بالإضافة إلى مشاركة شاشات العرض بين هاتفٍ ذكى وجهاز حاسوب من خلال خاصية Multi-Screen Collaboration، بحيث يمكن تبادل البيانات بمنتهى السهولة. وقد لعبت التقنيات الموزعة فائقة التطور دوراً محورياً فى ابتكار هذه التجارب السلسة والفريدة. توفر واجهة المستخدم EMUI إطار عملٍ موزع لبرمجة واجهة المستخدم “UI”، كما تسهم فى قدرات المكوّنات الماديّة إلى قدرات افتراضية. وكنتيجة لذلك، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات تدعم مجموعة متعددة من الأجهزة دون الحاجة لإجراء أى تعديلات على البرنامج بحد ذاته.

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