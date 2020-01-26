شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس هواوى من مؤتمر دافوس: اجتزنا التحديات العالمية ومستعدون لتخطى المزيد من الصعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقاً لما تناقلته الصحف ووسائل الإعلام العالمية من خلال تغطيتها لمؤتمر دافوس العالمى، فقد وجه رين زنجفيه، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة هواوى العالمية، رسالة قوية أمام القادة السياسيين ورجال الأعمال خلال المؤتمر، حيث صرح أن شركة هواوى قادرة وعلى أتم استعداد لمواجهة أية تحديات أمريكية أكبر من التى تم اجتيازها العام الماضي.

وقد تم تقديم رن زنجفيه خلال المؤتمر العالمى دافوس بأنه واحد من أقوى مؤسسى الشركات التكنولوجيا فى العالم. وقال "إننا بالفعل اكتسبنا خبرة أكثر من خلال التحديات التى واجهتنا فى العام الماضى وأننا أصبحنا أكثر قوة من ذى قبل، ولدينا ثقة أكبر بإننا مستعدون لتحمل ومواجهة هجمات أمريكية أخرى. بينما ستتصاعد الحملة الأمريكية ضدنا هذا العام، لكن لن يكون لها تأثير علينا بشكل ملحوظ."

وأضاف "رن"، "إن هواوى نجحت فى زيادة معدل عائداتها بنسبة 18% فى عام 2019 مقارنة بعام 2018، وأكد أن عام 2020 سيكون أصعب من العام الماضي."

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جدير بالذكر، أن هواوى قامت بشحن 6.9 مليون وحدة من هواتفها الذكية التى تدعم شبكات الجيل الخامس 5G حتى ديسمبر 2019، بالإضافة إلى تقديم حلول متكاملة لشبكات الجيل الخامس 5G. جاء ذلك فى إطار التزام الشركة بمواصلة البحث والتطوير وتعزيز ريادتها فى تقنية شبكات الجيل الخامس 5G مما ساهم فى تحقيق مبيعات قوية للشركة بنهاية 2019. تعتزم هواوى خلال عام 2020 دعم وتطوير الأجهزة والبنيّة التحتية المقدمة لتوّفر للمستهلكين أكثر من أى وقت مضى القدرة على الاتصال بالعالم من خلال تقنيّة الجيل الخامس 5G.