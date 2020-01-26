شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يدشن ناقلتين بحريتين لتموين السفن باستثمارات 14 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وقيادات قطاع البترول، الناقلتين البحريتين الجديدتين لتموين السفن بالوقود (مصر ٢ ، ٣) بميناء بورسعيد، حيث تم رفع علم مصر على الناقلتين البالغ اجمالى تكلفتهما الاستثمارية 14 مليون دولار لصالح شركة مصر للبترول، مما يُعد إضافة قوية لاسطول قطاع البترول البحرى الذى يعمل فى مجال تموين السفن فى الموانئ المصرية .

وأوضح الملا أن الناقلات حديثة الصنع ومصممة بتكنولوجيا أوروبية، وذلك فى إطار استراتيجة الوزارة وخطتها الرائدة لتطوير وتحديث قطاع تموين السفن وفقاً للمواصفات القياسية العالمية من خلال إحلال الناقلات البحرية احادية البدن بناقلات ثنائية البدن تتوافق مع أحدث الاصدارات الدولية للمنظمة البحرية العالمية والتي كانت أولى ثمارها الناقلة البحرية (مصر 1) وتم تشغيلها مطلع سبتمبر الماضى ليصبح عدد الناقلات البحرية ثنائية البدن التابعة لشركة مصر للبترول 3 ناقلات مما يساهم بفاعلية فى استدامة تلبية احتياجات السفن من الوقود على امتداد المجرى الملاحى لقناة السويس وذلك بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومى بتحويل مصر لمركز إقليمى للتجارة وتداول البترول والغاز وما يصاحبه من زيادة فى عدد وحركة السفن .

وأضاف أن الوزارة تمكنت مؤخرا من تعزيز واستعادة القدرة التنافسية لمصر في نشاط تموين السفن وتحقيق نتائج متميزة مدعومة بتعديل استراتيجية العمل في ادارة هذا النشاط.

ومن جانبه، أوضح المحاسب حسين فتحى رئيس شركة مصر للبترول أن الحمولة التخزينية لكل ناقلة تبلغ 1750 طن ومزودة بثلاث مضخات بقدرات تدفيعية قياسية تصل إلى 450 طن فى الساعة لمنتج المازوت و125 طن فى الساعة للسولار ، بالإضافة إلى تشغيلها بأنظمة التحكم الآلى فى كافة عمليات التداول والتموين ومزودة بكافة التجهيزات وفقاً للاتفاقية الدولية للحفاظ على سلامة الأرواح وحماية البيئة البحرية المصرية والمجرى الملاحي لقناة السويس من مخاطر التلوث البحرى، مشيرا إلى أنه من المخطط تشعيل الناقلتين بمينائى السويس وبورسعيد مما يعظم من إيرادات الشركة ، لافتا الي أن حجم مبيعات الناقلة "مصر1" منذ أول سبتمبر 2019 وحتى الآن بلغت 223 مليون جنيه .

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