شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يفتتح مشروعات جديدة للمشاركة المجتمعية في بورسعيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عدداً من المشروعات الجديدة لخدمة وتنمية المجتمع المحلى وأهالي محافظة بورسعيد، ضمت مركزاً للشباب إلى جانب مركز صحة الأسرة بالحى الإماراتى بالمحافظة، في إطار الالتزام بالمسئولية المجتمعية والمساهمة في تنمية المجتمع، حيث قامت شركة إينى الإيطالية وشركائها في حقل ظهر للغاز الطبيعى، بتخصيص ٢٠ مليون دولار لتنفيذ عدة مشروعات لخدمة المجتمع المحلى ببورسعيد وتنميته.

حضر الافتتاح لفيف من قيادات قطاع البترول وقيادات شركة إينى الإيطالية والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتم إنشاء مركز الشباب الجديد بالحى الإماراتى على مساحة 4747 مترا مربعا، والذى يلبى الاحتياجات الرياضية والثقافية وتنمية المهارات لنحو 40 ألف سنويا من مختلف الفئات العمرية للشباب والنشء، فى إطار برنامج للمساهمة في رعاية الشباب بالحي وتنمية قدراتهم .

ويضم المركز ملعب كرة قدم خماسى، إضافة لملعب آخر متعدد الأغراض، ومضمار جرى ومنطقة ألعاب للأطفال ومبنى اجتماعى وصالة رياضية تضم أحدث الأجهزة وملعب كرة قدم ومضمار لألعاب القوى، إضافة لمعمل للتدريب على الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ومعملين لتعلم اللغات والدورات التدريبية المختلفة و مكتبة ومعمل لتعلم فنون الخياطة و التفصيل ومنطقة ترفيهية .

كما افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مركز صحة الأسرة الجديد بالحي يرافقه محافظ بورسعيد والذي اقيم على مساحة قدرها 1250 متر مربع ليخدم ٢٠ الفاً من سكان الحي الإماراتى ويضم 15 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية وغرفة للأشعة وصيدلية ومعملين ، ويعد إنشاء مركز صحة الأسرة جزء من برنامج المشاركة المجتمعية في مجال الصحة بالمجتمع المحلى وتهدف الى دعم خدمات الطوارئ والرعاية الصحية الأولية في محافظة بورسعيد ، ودعم البنية التحتية والتجديدات الخاصة بالمنشآت القائمة أو المنشآت الجديدة ، وتقديم برامج تدريبية داخل وخارج البلاد للعاملين بمجال الصحة بالإضافة إلى أنشطة توعية المجتمع المحلي بالموضوعات الصحية، وكان قد تم افتتاح وحدة رعاية صحية بالجرابعة بمنطقة في محافظة بورسعيد في اطار هذا البرنامج ، حيث توفر كافة هذه المشروعات والأنشطة في مجال الصحة خدمات ورعاية صحية متميزة لأهالي بورسعيد.

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