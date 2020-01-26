شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.71% بختام تعاملات جلسة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.71% خاسرا 59.38 نقطة ليغلق عند مستوى 8326.97 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.31% رابحا 23.03 نقطة ليغلق عند مستوى 7457.90 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 175.2 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 81 شركة، فيما تراجع 101 شركة.

وتراجع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.30%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.08%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.98%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.95%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%، ثم قطاعى الأدوية والطاقة بنسبة 0.69%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.47%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.40%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.88%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.31%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.43%.

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وجاء سهم "مجموعة السريع" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.91%، ثم أنعام القابضة 5.82%، ثم أسمنت الجوف بنسبة 5.63%، فيما جاء سهم "كيان السعودية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 4.33%، ثم بترو رابغ بنسبة 3.21%، ثم تعليم ريت بنسبة 2.44%.

وفى سياق آخر شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأحد، تنفيذ صفقة خاصة على صندوق "مشاركة ريت"، عند أعلى مستوى له خلال الجلسة، بلغت قيمة الصفقة 7.4 مليون ريال، من خلال 800 ألف وحدة، بسعر 9.25 ريال.

وتم تداول الصندوق خلال جلسة الأحد، بين مستويات 9.25 ريال، و9.23 ريال وهو أعلى وأدنى سعر للصندوق، حتى هذه اللحظات، على التوالى.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.