شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات محلية وأجنبية تهبط بالبورصة المصرية وسط أحجام تداول ضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وسط أحجام تداول ضعيفة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 400 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 696.983 مليار جنيه، وبلغ حجم التداول على الأسهم 88.2 مليون ورقة مالية بقيمة 275.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.9% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.21%، والعرب على 6.89% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.25% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.74%.

ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 339.3 ألف جنيه، 5.1 مليون جنيه، 13.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 3.9 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 10.4 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13721 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1897 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 15770 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 5116، نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 533 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1381 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 533 نقطة.

وارتفعت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 61 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.