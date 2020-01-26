شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات لها "حق الشفعة" في شراء حصة فودافون من STC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت الأنباء الخاصة بمفاوضات مشغل الاتصالات السعودي STC أول مشغل لخدمات الاتصالات فى السعودية، لشراء الحصة الرابحة لـ"فودافون الأم" البالغة 55% بشركة فودافون مصر، ضجة واسعة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أصدرت الشركة المصرية للاتصالات we و التى تمتلك 45% من أسهم الشركة بيانا للبورصة المصرية أكدت فيه عدم نيتها للتصرف في حصتها بـ"فودافون" مصر فى الوقت الحالى.

وأضافت المصرية للاتصالات أنها لم "تتلق أية عروض وأية مخاطبات تخص هذا الشأن."

Advertisements

فيما علق الدكتور خالد شريف مساعد وزير الاتصالات الأسبق، قائلا:"المباحثات المبدئية لأى عملية استحواذ دائما ما تتم على نطاق ضيق للغاية، أما في حالة STC وفودافون العالمية عادة فإن مثل تلك المباحثات لا تكون الحكومات على علم بها".

و أضاف بالقول:"عند التوصل لاتفاق مبدئى بين الطرفين يعرض الأمر داخليا على مجلس إدارة الشركتين للحصول على الموافقة ويعقب ذلك إصدار بيان بدخولهما مفاوضات بشان عملية الاستحواذ ثم الدخول بإجراءات خاصة بعملية التقييم و الفحص وقد تستغرق مدة 6 أشهر ثم الإعلان عن اتفاق رسمى وتقديم عرض الشراء".

وقال الشريف:" يجب أن يعرض عرض الشراء على الشركة المصرية للاتصالات المالكة لـ45% من شركة فودافون مصر لشراء باقى الحصة التى تسعى STC لشرائها اذ أنها تمتلك حق الرفض الأولى للصفقة".