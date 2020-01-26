رئيسة صندوق النقد: بلغاريا بسبيلها لتبنى عملة اليورو فى 2023

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي اليوم الأحد، إن خطط بلغاريا للدخول فى المرحلة التمهيدية للانضمام إلى منطقة اليورو خلال فصل الربيع المقبل وتبني اليورو عملة لها في 2023 "ممكنة تماما".
وتأمل بلغاريا التي انضمت لعضوية الاتحاد الأوروبى فى 2007 تحقيق الشروط الأولية للانضمام لآلية أسعار الصرف (إي.آر.إم-2) بنهاية ابريل نيسان المقبل وتبني اليورو عملة فى 2023.
وقالت جورجيفا، البلغارية الأصل، لراديو بي.إن.آر البلغاري "توقعاتي أن خطط بلغاريا لدخول منطقة اليورو ستتحقق كما تم رسمها بالضبط".
وأضافت أن كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي "تنظر نظرة إيجابية للغاية" لمسعى بلغاريا لدخول منطقة اليورو وأنها أبلغتها في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس أنه "يبدو أن اللغة البلغارية ستتداول في قاعتي التي تنعقد فيها اجتماعات منطقة اليورو".
وقالت إن دخول منطقة اليورو سيفيد بلغاريا ويتيح قدرا أكبر من الأمان النقدي ويحمي البلاد من التقلبات العالمية.
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