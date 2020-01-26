شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل الانخفاض أمام الجنيه المصرى ويسجل 15.73 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل سعر صرف الدولار الأمريكى تراجعه خلال تعاملات اليوم الأحد فى عدد من البنوك العاملة في مصر، وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى بمقدار قرش واحد ليسجل 15.75 جنيه للشراء، 15.85 جنيه للبيع، مقابل 15.76 جنيه للشراء، 15.86 جنيه للبيع مقارنة بالتعاملات الصباحية.

وسجل سعر صرف الدولار في البنك المركزى المصري 15.74 جنيه للشراء و 15.84جنيه للبيع، وفى بنك عودة سجل تراجعا بمقدار قرشين ليسجل 15.74 جنيه للشراء و 15.84 جنيه للبيع ، مقابل 15.76 جنيه للشراء و 15.86 جنيه للبيع مقارنة بالتعاملات الصباحية.

وتراجع فى بنك مصر بمقدار قرش واحد ليسجل 15.75 جنيه للشراء و 15.85 جنيه للبيع، مقابل 15.76 جنيه للشراء و 15.86 جنيه للبيع صباحا.

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وتراجع فى بنك الأسكندرية بمقدار قرش واحد ليسجل 15.73 جنيه للشراء و 15.83 جنيه للبيع، مقابل 15.74 جنيه للشراء و 15.84 جنيه للبيع صباحا .

كما انخفض في بنك أبو ظبى الإسلامى قرشين ليسجل 15.74جنيه للشراء و 15.84جنيه للبيع، مقابل 15.76جنيه للشراء و 15.86 جنيه للبيع صباحا .

ومنذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، وتعد آلية العرض والطلب أساسًا لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه، فى البنوك العاملة فى السوق المحلية فكلما زاد المعروض من العملة الأمريكية وتراجع الطلب عليها انخفض سعرها.

ومع انتهاء السوق السوداء والمضاربة على العملة، مع تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، ارتفع معدل بيع العملة الصعبة للبنوك المصرية، وارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 26 مليار دولار خلال عام، وهو ما يعكس ثقة المصريين فى التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى.