نستله مصر الراعى البرونزى لدورة الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - •نهلة كمال: نولى اهتمامًا خاصًا بدعم ثقافة الدمج والتنوع وتمكين أبطال ذوى القدرات الخاصة

إيمانًا منها بأهمية الدمج الاجتماعى لذوى القدرات الخاصة وتشجيع التنوع فى المجتمع، تقوم شركة نستله بالمشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص – مصر 2020 كراعى برونزى للبطولة، التى تقام للمرة الأولى فى مصر فى الفترة بين 23-31 من يناير الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويشارك فريق "نستله" من ذوى القدرات الخاصة فى الموكب الخاص أثناء المراسم الافتتاحية للدورة، كما يشارك أبطال الفريق فى مسابقة خاصة لألعاب القوى التى تقام على هامش البطولة.

وأكدت نهلة كمال، عضو مجلس الإدارة التنفيذى ومدير عام العلاقات المؤسسية بشركة نستله مصر، أن رعاية نستله للبطولة تأتى انطلاقًا من اهتمام الشركة بدعم ثقافة الدمج والتنوع والتى تعد أولويه لدينا وجزء لا يتجزأ من استراتيجية الشركة للتنمية المستدامة، حيث إنها تنعكس فى كافة مبادرتنا لخدمة المجتمع مثل برنامج "أجيال سليمة" والذى نحرص فيه على استخدام لغة الإشارة لتوصيل رسالتنا إلى الأطفال من ضعاف السمع.

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وأضافت "تكرس الشركة كافة مواردها لتعزيز القيم المشتركة فى المجتمع والتى تتضمن دعم المواطنين من ذوى القدرات الخاصة ودمجهم فى جميع جوانب الحياة المجتمعية، كذلك تقدم الشركة كافة سبل الدعم والتدريب لفريقها من الأبطال المتفوقين فى ألعاب القوى ومنحهم شتى الفرص للمشاركة فى كبرى المنافسات الدولية ومساعدتهم للتأهل للمنافسة فى المحافل الدولية، حيث يشارك من فريق نستله البطل محمود بشر فى منافسات تنس الطاولة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 بمدينة طوكيو (الدورة 32 للأولمبياد). وبهذه المناسبه فنحن ندعو جميع شركات القطاع الخاص أن تقدم كل الدعم لشبابنا من ذوى القدرات الخاصة حتى يصقلوا مواهبهم ويكونوا أعضاء فاعلين لخدمة وطنهم.

جدير بالذكر، أن فريق نستله لذوى القدرات الخاصة تأسس عام 2006، ليضم 10 أبطال شاركوا فى بطولة الجمهورية للشركات، وحصد الفريق 57 ميدالية متنوعة فى البطولات المختلفة على مدار الـ14 عاما، كما فاز بكأس بطولة الجمهورية مرتين فى ألعاب القوى والألعاب المختلفة وهى دفع الجولة، رمى القرص، رمى الرمح، وثب طويل، 100 متر عدو، وتنس الطاولة.

تستضيف دورة الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص – مصر 2020 نحو 1,000 لاعب يمثلون 47 دولة حول العالم، فى أربع رياضات وهى كرة القدم، وكرة السلة، والبوتشي، وألعاب القوى وتشهد حضور أكثر من 100,000 مشاهد.