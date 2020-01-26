شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى للذهب والسلع تعقد جلسة تداول خاصة فى الأول من فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بورصة دبى للذهب والسلع بدولة الإمارات، أنها ستعقد جلسة تداول خاصة فى الأول من فبراير المقبل، للسماح للمشاركين فى السوق، بالتحوط ضد المخاطر التى تواجههم قبل وأثناء وبعد الإعلان عن ميزانية الاتحاد فى الهند لعام 2020، وستكون جميع المنتجات المدرجة فى بورصة دبى للذهب والسلع، متاحة للتداول خلال الجلسة، حيث سيتم افتتاح سوق التداول اعتبارا من الساعة 07:00 بتوقيت دبى وحتى الساعة 15:30 من نفس اليوم.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ستكون تقارير ما بعد التداول متاحة للتنزيل اعتبارا من الساعة 16:30، وبالنسبة للتداولات المبرمة فى 30 يناير الجارى ستتم تسويتها فى الأول فبراير المقبل، أما جميع التداولات المبرمة فى الأول من فبراير المقبل فستكون تسويتها فى 3 فبراير المقبل.

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وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذى لبورصة دبى للذهب والسلع، "إن قرارنا بإصدار هذا الإعلان جاء بعد التشاور مع أعضاء مجموعة بورصة دبى للذهب والسلع، إن حدثا مهما بحجم ميزانية الاتحاد فى الهند سيكون له تأثير كبير على الأسواق، ورأينا أنه بوسعنا تقديم فرصة كبيرة للمتداولين للتحوط ضد المخاطر، انطلاقا من نهجنا المتمثل فى "العميل أولا" فى بورصة دبى للذهب والسلع".

وكانت بورصة دبى للذهب والسلع، عقدت جلسة تداول خاصة فى 28 فبراير 2015، والتى شهدت آنذاك تداولات شملت جميع منتجات الروبية الهندية، وفئات أصول المعادن الثمينة والأسهم.