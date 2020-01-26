شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "رعاية" تُوصي بتوزيع أرباح بقيمة 90 مليون ريال عن 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2019، بقيمة 89.7 مليون ريال.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 2 ريال لكل سهم، وبنسبة 20% من قيمة السهم الاسمية.
هذا وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً.
يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2018، بقيمة 44.850 مليون ريال، بما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم، وبواقع ريال واحد للسهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 60.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 57.3 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 5.5%.
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