شكرا لقرائتكم خبر عن "الكابلات السعودية" تعلن عن تغطية أسهم حقوق الأولوية المتبقية بنسبة 357% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الكابلات السعودية عن الاكتتاب في عدد 10.559 مليون سهم، وذلك خلال الطرح المتبقي من الأسهم الجديدة المطروحة بإجمالي عدد 25 مليون سهم، بنسبة تغطية بلغت 357%.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن قيمة الأسهم المكتتب فيها 136.099 مليون ريال.

يُذكر أن الشركة اكتتبت خلال المرحلة الأولى في عدد 14.440 مليون سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 25 مليون سهم، بنسبة تغطية بلغت 57.76%، بقيمة إجمالية بلغت 144.401 مليون ريال.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 23.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 15.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض حجم المبيعات في الربع الحالي وتم تعويضه جزئياً بهوامش الربح المرتفعة من أوامر البيع، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، وانخفاض مصروفات التشغيل وتكلفة التمويل، بالإضافة إلى انخفاض حصة خسارة شركة زميلة في الربع الحالي مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 74.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 133.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.