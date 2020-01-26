شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 26 حتى 30 يناير الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من غازكو، ولاء للتأمين، متلايف إيه آي جي العربي، ساب، أسمنت الجوف، بالإضافة إلى صرف أرباح صندوق سدكو كابيتال ريت.

ويبدأ صندوق سدكو كابيتال ريت، اليوم الأحد، توزيع الأرباح المستحقة عن الفترة من 1 أكتوبر 2019 الى 31 ديسمبر 2019 بقيمة 9.9 مليون ريال، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.165 ريال سعودي لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.65% أي ما يعادل 6.60% على أساس سنوي.

وتبحث الجمعية العمومية غير العادية لشركة ولاء للتأمين التعاوني، يوم الإثنين، مقترح زيادة رأس مالها من 528 مليون ريال إلى 646.397 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 11.839 مليون سهماً عادياً.

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كذلك تنظر الجمعية العمومية غير العادية لشركة الغاز والتصنيع، يوم الإثنين، الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة.

وتنظر الجمعية العمومية للبنك السعودي البريطاني "ساب"، يوم الثلاثاء، الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة.

كذلك تبحث الجمعية العمومية غير العادية لشركة أسمنت الجوف، يوم الخميس المُقبل، الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة.