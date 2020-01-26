شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تصعد بأرباح "سدافكو" 27% بالربع الثالث من عامها المالي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية للشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، المُعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 26.9% خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2019.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 68.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 53.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 70.1 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية 54.3 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.
وقالت الشركة: إن الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث يرجع إلى زيادة المبيعات وتقليل الخصومات والكفاءة في الانتاج على الرغم من التضخم في تكلفة المواد الخام.
وقطاعياً، زادت مبيعات الحليب بنسبة 16% على خلفية الإعلان الذي يركز على المستهلك بينما زادت مبيعات الآيسكريم بنسبة 16%، من خلال التوسع في التوزيع.
وارتفعت الإيرادات إلى 488.5 مليون ريال في الربع الثالث، مُقابل إيرادات بلغت 462.7 مليون ريال بالربع المُقابل من 2018.
وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 191.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 31 ديسمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 157.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 123 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 103.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.
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