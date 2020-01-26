شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول محطة متكاملة لتموين السيارات بالغاز والوقود والكهرباء فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أول محطة متكاملة فى مصر لتقديم خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعى والوقود البترولى السائل والشحن الكهربائى للسيارات والتى تم إقامتها فى محافظة بورسعيد كاستثمار مصرى إيطالى مشترك بين قطاع البترول ممثلاُ فى شركة غازتك، وشركة إينى الإيطالية، حيث تعد المحطة الجديدة أول استثمار من نوعه للشركة الإيطالية بمصر فى مجال إقامة محطات تموين السيارات بالوقود والتى تحمل العلامة التجارية للشركة لأول مرة.

وعقب الافتتاح أكد المهندس طارق الملا أن مشروعات إنشاء المحطات المتكاملة لتموين السيارات تأتى فى إطار استراتيجية وزارة البترول لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجال توفير الوقود وإتاحة بدائل اقتصادية متنوعة للتيسيرعليهم، مضيفاً أن هذه المشروعات تعد ترجمة فعلية لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى نشر محطات التموين بالغاز الطبيعى والطاقة الكهربائية كوقود للسيارات، وأن إقامة المحطات المتكاملة يخدم أهداف استراتيجية وزارة البترول فى زيادة عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى وتحقيق طفرة فى هذا النشاط كما يخدم أهداف الدولة وخططها الطموحة في هذا المجال.

كما أكد الوزير أن دخول شركة إينى الإيطالية فى مجال إقامة وتشغيل محطات تموين السيارات لأول مرة والتوسع فى أنشطتها فى مجال تسويق الوقود يعد إضافة نوعية لهذا النشاط في مصر في ظل قدرة الشركة على التعاون مع قطاع البترول لتقديم خدمات متميزة بأساليب متطورة وتكنولوجيات جديدة وتحقيق كفاءة عالية في إدارة هذا النشاط، لافتاً إلى أن اهتمام شركة اينى العملاقة التى تعد أكبر شركاء مصر فى مجال البحث والاستكشاف بإضافة أنشطة جديدة إلى محفظتها الاستثمارية في مصر وتنويعها له دلالة مهمة على تنوع وجاذبية الفرص الاستثمارية فى صناعة البترول والغاز المصرية بمختلف مجالاتها بما يشجع الشركات العالمية الكبرى على تعزيز وزيادة استثماراتها فى الاقتصاد المصرى.

وتفقد الوزير ومرافقوه التسهيلات والخدمات المقامة بالمحطة الجديدة والتى يتم تشغيلها بالطاقة الشمسية، حيث استمع إلى شرح من المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك الذى أوضح أن المحطة المتكاملة الجديدة التى أقيمت بتكلفة 30 مليون جنيه تجمع لأول مرة بين تسهيلات التموين بالغاز الطبيعى والوقود السائل.

وعن قدرات المحطة وإمكانياتها أوضح أن تسهيلات التموين بالغاز تبلغ طاقتها 900 متر مكعب / ساعة لتموين 1000 سيارة بالغاز الطبيعى يومياً، ويتم تشغيلها بالطاقة الشمسية بإجمالى قدرة سنوية 150.5 ميجاوات ساعة، وتعد أول محطة متكاملة في مصر والشرق الأوسط يتم إقامتها وفقا للتصميم المتطور الجديد الذى يتميز بوضع تسهيلات الغاز أعلى مظلة التموين، وهو ما يتيح مساحات واسعة بالمحطات لإستغلالها فى أنشطة مختلفة بما يسهم فى تطوير البنية الأساسية لتسهيلات التموين بالغاز ودعم انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعى بالإضافة إلى زيادة معدلات الأمان ، وأشار إلى أن المحطة توفر للجمهور مختلف أنواع البنزين 80 و 92 و 95 والسولار، و تستخدم نظام ATG لمراقبة مخزون المنتجات البترولية بأنواعها .

ولفت رئيس شركة غازتك إلى أنه من المستهدف تنفيذ خطة بواسطة الشركة للتوسع في إنشاء محطات التموين بالغاز بمحافظات القناة خلال الثلاث سنوات القادمة (2020 – 2022 ) ضمن المشروع القومى لتحويل السيارات الأجرة العاملة بالبنزين وإحلال مركبات الميكروباص العاملة بالسولار للعمل بالوقود الثنائى (غاز طبيعى – بنزين). ، حيث من المستهدف إنشاء عدد 10 محطات تموين جديدة بالغاز الطبيعى بمختلف محافظات منطقة القناة تتبع شركة غازتك.

ومن جانبه أكد محافظ بورسعيد ان قطاع البترول يوفر خدمات متميزة للمواطنين بالمحافظة في مجال توزيع الوقود واستخداماته، وأن المحطة الجديدة التى تم افتتاحها نموذج متميز لذلك وهو ما يدفع المحافظة إلى توفير أراضى جديدة لقطاع البترول للتوسع فى إقامة تلك النوعية من المحطات والخدمات المتميزة وسرعة انهاء الإجراءات والتصاريح وتذليل التحديات.

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ومن جانبه قال جيوسيبي ريتشي كبير مسئولي التكرير بشركة إينى الإيطالية أن المحطة الجديدة تعد الأولى من نوعها التى تفتتحها الشركة في مصر، وأن الشركة تخطط لاقامة حوالى 50 محطة فى جميع أنحاء الجمهورية خلال الخمس سنوات القادمة وفقاً لاتفاقية تم توقيعها فى سبتمبر 2018 بين شركتى اينى وغازتك احدى الشركات الرائدة في مجال تشغيل السيارات للعمل بالوقود المزدوج ( غاز طبيعى / بنزين )، ومن المخطط أن يتم افتتاح أكثر من 10 محطات تموين وخدمة لشركة اينى فى مصر خلال عام 2020 فى مناطق القاهرة، العباسية، بنى سويف، طنطا دفره، دمياط الجديدة، أسيوط، سوهاج.















