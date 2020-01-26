شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط هبوط 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها البنوك، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.56% خاسرا 35.96 نقطة ليغلق عند مستوى 6333.15 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.53% خاسراً 37.74 نقطة ليغلق عند مستوى 7068.08 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.67% خاسراً 32.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4874.93 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 281.8 مليون سهم بقيمة 34.1 مليون دينار كويتى عبر 8377 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.21%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.94%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.87%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.67%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.21%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.02%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.98%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.49%، فقطاع الخدمات المالية بنسبة 0.01%.

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وجاء سهم "شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 17.65%، تليه الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 10.71%، ثم مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار بنسبة 9.93%، فيما تصدر سهم "شركة أصول للاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 15.34% ثم الشركة الأولى للتأمين التكافلى بنسبة 10.11%، ثم شركة العيد للأغذية بنسبة 9.94%.

وفى سياق متصل شهدت منصة تداولات نظام خارج المنصة "أو.تي.سي"، خلال جلسات الأسبوع المنتهى يوم الخميس الماضى، تداولات بلغت 44.6 مليون سهم بقيمة 12.3 مليون دينار (41.8 مليون دولار) تمت عبر 1363 صفقة.

وقالت شركة "الموازى دوت كوم" في تقرير لها اليوم الأحد، إن شاشة الصفقات الفورية سجلت حجم تداولات بواقع 18 مليون سهم بقيمة 8.2 مليون دينار (27.8 مليون دولار) تمت عبر 1349 صفقة.

وأضافت الشركة أن الصفقات الخاصة بلغت تداولات أسهمها 26.5 مليون سهم بقيمة بلغت 4 ملايين دينار (13.6 مليون دولار) تمت عبر 14 صفقة.