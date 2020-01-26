شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بنسبة 0.26% بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.26% خاسرا 4.26 نقطة ليغلق عند مستوى 1649.07 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والخدمات، حيث جرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.9 مليون سهم بقيمة 294.3 ألف دينار، وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 19% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.52%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.96%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.45%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.34%. Advertisements كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.53% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.49%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعا بصعود سهم شركة مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.45%. وفى سياق آخر أعلنت شركة عقارات السيف، عن عقد اجتماع مجلس إدارتها يوم الأحد الموافق 16 فبراير، وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباحا، حيث سيتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2019.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع بورصة البحرين بنسبة 0.26% بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.