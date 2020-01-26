شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور للجملة.. الفراولة بـ4 جنيهات والكنتالوب بـ3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفاكهة اليوم الأحد 26 - 1 - 2020 استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة بسوق العبور للجملة، وأكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف شهدت استقرار فى الفترة الحالية بسبب زيادة الانتاج المحلى بما يلبى احتياجات السوق، ما أدى الى زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الأسواق المحلية .

وأكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار البرتقال البلدى تتراوح بين 2-3 جنيهات، والبرتقال السكرى ليتراوح بين 2-3.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة ليتراوح بين 2 – 3 جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 1.5- 6 جنيه، وتراوح سعر الليمون بين 7 - 11 جنيها للكيلو.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة أن سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، فيما سجل العنب الرومى الأحمر 5_7 جنيهات ، سجل البلح سمانى 3-5 جنيهات، والبلح الزغلول 3-7 جنيهات والبلح الرملي 5-8 جنيهات و البلح السلمي 15 جنيها والبلح البارحي سجل 20 جنيها.

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وأشار النجيب ل"الخليج 365" أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها ، والتفاح الجولدن 17 جنيها ، والتفاح السورى 18 جنيها ، بينما تراوح سعر الفراولة بين 4 – 9 جنيهات، والكنتالوب بين 3 -6 جنيهات، كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4-8 جنيهات، كما استقرت أسعار الرمان للترواح بين 5-9 جنيهات، تراوح سعر الكاكا بين 6- 9 .

الجدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.