شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.4% خاسرة 42.74 نقطة، لتغلق عند مستوى 10581.32 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها العقارات، وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 54.4 مليون سهم بقيمة 112 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 2609 صفقة، وارتفع 15 سهما، وانخفض 26 سهما ، واستقرت 7 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 0.74%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.68%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.59%، ثم قطاعى الاتصالات والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.31%، فقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.69%.

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وفى سياق متصل، أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية، أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الأربعاء الموافق 12 فبراير 2020، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

كما أعلن بنك الدوحة، عن تأجيل موعد إجتماع مجلس إدارة البنك حيث سينعقد بتاريخ 2 فبراير، الموافق يوم الأحد، بدلاً من 26 يناير، بهدف مناقشة وإقرار مسودة البيانات المالية المدققة لعام 2019، إضافة إلى مناقشة مقترح توزيع الأرباح.