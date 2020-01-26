شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 0.58% بختام التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.58% خاسرا 16.53 نقطة ليصل إلى مستوى 2821.46 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها البنوك، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 68.1 مليون سهم محققة ما قيمته 88.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 1287 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 13 سهما، وانخفض 17 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 2.54%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.50%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.96%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.69%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع العقارات وحيدا بنسبة 0.16%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 12.80%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 7.47%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 9.88%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 4.04%.

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وفى سياق آخر أعلنت شركة الاتحاد العقارية، أنها فى المراحل الأخيرة لتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة "شاينا ناشيونال كيميكال أنجينير المحدودة"، وذلك لتوسعة جديدة بقيمة 200 مليون درهم تقريباً بمشروع "دبى أتودروم" الذي يتكون من حلبات السباق بمواصفات عالمية.

وأضافت الشركة، فى بيان لبورصة دبى، أن التوسعة الجديدة ستحدث نقلة نوعية؛ مما ينعكس أثره عليها ويعزز حضورها على المستوى المحلي والإقليمى والعالمى، كما سيعزز نمو شركة "دبى أوتودروم"، مشيرة إلى السباقات العالمية التى استضافتها الحلبة خلال الفترة الماضية.

ومن جانب آخر، قالت الشركة، إن إدارتها التنفيذية أعدت دراسة وخطة لتحويل 3 شركات تابعة لها إلى شركة مساهمة خاصة، وهم كل من شركة "سيرفيو" و"ذي فيتاوت" و"دبي أوتودروم"، موضحاً أن هذا التحول سيتبعه تطبيق أمثل لقواعد الحوكمة ونظام المؤسسية الفعالة والرشيدة لتلك الشركات بغرض إحداث نقلة نوعية في استراتيجياتها وخطط النمو والتوسعات المستقبلية.