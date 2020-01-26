شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 13741 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 1903 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 15801 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 5132 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.17% ليصل مستوى 534 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 1385 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.61% ليصل إلى مستوى 534 نقطة.

وفى سياق متصل أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية «راميدا»، عن المؤشرات المالية غير المدققة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019، حيث بلغت الإيرادات حوالي 890 مليون جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 11% تقريبًا خلال عام 2019، وخلال الربع الأخير منفردًا، بلغت الإيرادات حوالي 271 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي 16.3% مقارنة بالربع الأخير من عام 2018.

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وتتوقع الشركة أن تشهد الأرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (adjusted EBITDA) تراجعًا سنويًا بنسبة 13% لتبلغ حوالي 255 مليون جنيه خلال عام 2019 (هامش 29%)، وخلال الربع الأخير منفردًا، انخفضت الأرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل 2% لتبلغ حوالي 96 مليون جنيه (هامش 35%).

وعلى خلفية إتمام التوسعات الجوهرية بالمصانع وخطوط الإنتاج التابعة والتي بدأت في مطلع 2019 حتى استئناف الأنشطة الإنتاجية بشكل مستقر خلال نوفمبر الماضي، تتوقع الإدارة أن ينعكس مردود تلك التحسينات في تنمية معدلات النمو والربحية خلال عام 2020، ولا سيما بعد التشغيل الناجح لخطوط الإنتاج بزيادة 60% في طاقتها الإنتاجية، بما في ذلك خطوط الإنتاج الجديدة للبودرات المجفدة.

وتتطلع الشركة خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتسريع وتيرة طرح المنتجات الدوائية الجديدة وتعظيم الاستفادة من فرص النمو في سوق التصنيع لصالح الغير، وهو ما سيثمر عن نمو الإيرادات وخفض التكاليف عبر الاستفادة من مزايا اقتصاديات الحجم.