شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر اليورو اليوم الأحد 26-1-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 26-1-2020، فى عدد من البنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصرى طبقاً لأسعار إغلاق الخميس، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 17.35 جنيه للشراء، و 17.53 جنيه للبيع، مسجلا الأسعار التالية فى بعض البنوك:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 17.45 جنيه للشراء. 17.57 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 17.35 جنيه للشراء. 17.53 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك مصر سعر اليورو فى بنك مصر 17.36جنيه للشراء. 17.54 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة سعر اليورو فى بنك البركة 17.27 جنيه للشراء. 17.56جنيه للبيع. Advertisements سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 17.33 جنيه للشراء. 17.51 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 17.37 جنيه للشراء. 17.53 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 17.32 جنيه للشراء. 17.51 جنيه للبيع. تم بدء التعامل باليورو على النطاق المصرفي ابتداءاً من عام 1999 ، وفى الأول من يناير عام 2002 استَبدل اليورو عملات الدول المُنضَمة لإتفاق تطبيق اليورو وأصبح منذ ذلك الحين عملتها الرسمية. اليورو الواحد مقسم إلى 100 سنت. حقق اليورو سعر صرف قياسي في 15 يوليو 2008 ليبلغ سعر 1.5990$ دولار أمريكي. أدنى قيمة تعامل له مقابل الدولار الأمريكي وصل إليها اليورو فى 26 أكتوبر 2000، بلغ حينها 0,8225 دولار أمريكى. اليورو هي العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا. اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

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